Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Voždovac, ugao ulica Vojislava Ilića i Ustaničke, autobus 11-16 časova
  • Kostolac, PD "Proizvodnja, remont i montaža" 9-14 časova
  • Loznica, Crveni krst 9,30-14,30 časova
  • Obrenovac, Crveni krst 9-14 časova
  • Stari grad, Agencija za privredne registre 8-13 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradMIRNA NOĆ U BEOGRADU: Oglasila se Hitna pomoć - nije bilo udesa, najviše poziva zbog padova na ledu
hitna pomoć noć
BeogradDanas možete pokazati humanost na delu i nekome spasiti život! Evo i gde
mladić pokazuje na flaster na ruci nakon davanja krvi
BeogradSPEKTAKL U BEOGRADU NA VODI Pogledajte kako je izgledao dron šou i vatromet za doček Srpske nove godine (VIDEO)
Doček srpske nove godine
BeogradPRIVREMENO SE UKIDAJU OVE 3 LINIJE Do 8. marta se zatvara se prometna ulica na Novom Beogradu
GSP.jpg