DVE SAOBRAĆAJNE NEZGODE U TOKU NOĆI: Troje povređenih zbrinuto na licu mesta
U toku protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe lakše povređene, saopšteno je iz službe Hitne pomoći.
Svi povređeni zbrinuti su na licu mesta, a većina njih se žalila na bol u vratu.
Hitna pomoć imala je tokom noći ukupno 121 intervenciju, od kojih je 14 bilo na javnom mestu.
Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, astmatičari i srčani bolesnici.
