Beograd je grad koji se širi na desetinama brda i sastoji od čak 169 različitih naselja, od urbanih zona u samom jezgru do mirnijih, gotovo varošica na njegovim obodima. Upravo zbog te raznolikosti, život u prestonici ne izgleda isto na Vračaru, u Zemunu, na Zvezdari ili na Čukarici - svaki kraj nosi svoj ritam ali i prednosti i mane.

Dok jedni sanjaju mirne ulice sa drvećem i parkovima, drugima je važnije da im je sve "na pet minuta peške", bez presedanja i borbe sa saobraćajem. Zato se na društvenim mrežama i forumima sve češće vodi ista rasprava: koji deo Beograda zaista nudi najbolji balans između zelenila, komfora i svakodnevne funkcionalnosti.

- Koji je najbolji deo Beograda za život, prema vašim standardima i potrebama? Recimo, meni je važan broj zelenih površina, kvalitet vazduha (koliko je to ovde moguće), kao i mi šetnja po komšiluku bude prijatno iskustvo i da nemam osećaj da se borim za život svaki put kada treba da pređem ulicu. Šta je vama važno kod kraja u kom živite i, da nema finansijskih prepreka, koji deo grada biste odabrali na duže staze? - glasilo je pitanje na Reditu, nakon čega je usledila lista beogradskih naselja za koji Srbi smatraju da su najbolji za život.

Čukarica

U komentarima se vrlo brzo iskristalisalo nekoliko delova grada koji su se stalno ponavljali, a zajednički imenitelj za većinu njih bili su zelenilo, mir i dobra povezanost sa ostatkom Beograda.

Posebno se izdvojio potez na Čukarici - Cerak, Vidikovac, Labudovo i Petlovo brdo, Banovo brdo i Skojevsko naselje - koji je opisan kao jedan od retkih delova grada gde je još uvek moguće osetiti ravnotežu između urbanog života i prirode.

"Tu je ostalo još nešto zelenila, nije predaleko od centra. Dobro je umreženo sa ostatkom Beograda. Ada i Košutnjak su blizu. Imaš sve što ti treba. Temperatura leti ne ubija toliko, kao u betoniranim delovima grada", napisao je jedan korisnik Redita, dok je drugi dodao:

"Kada sam došao u Beograd, živeo sam u blokovima, posle toga sam prešao skroz u drugi kraj na Žarkovo, pa na Cerak i sada sam kupio stan između Vidikovca i Rakovice. Blizu mi je i Košutnjak, Ada malo dalje, tu je i Big šoping centar u Rakovici. Za sada mislim da je dobra odluka".

Sličan ton imali su i komentari onih koji su godinama menjali adrese po Beogradu, da bi se na kraju skrasili upravo u ovom delu grada.

"Ako ti je bitan kvalitet vazduha i šetanje, onda Košutnjak i Cerak", napisao je jedan korisnik, dok je drugi istakao: "Pa Čukarica, Košutnjak, Zvezdara Olimp i tako, gde ima dosta šume…"

Novi Beograd broj jedan

Ipak, titulu najčešće pominjanog i za mnoge najboljeg naselja za život poneo je Novi Beograd.

"Novi Beograd je stvarno planski napravljen i daje po malo vajb velikih uređenih gradova sa širokim ulicama i gde sve ima svoje mesto", napisao je jedan Beograđanin, dok je drugi dodao:

"Definitivno Blok 70 ili Blok 45 i dvospratnice pored reke/keja. To su najelitnije zgrade sa malo stanova i komšija. Stanova u tim zgradama gotovo i nema na tržištu, a kada se pojave, koštaju kao prosečan stan na Vračaru. Minus je jedino parking mesto".

Još jedan se oglasio i napisao:

"Blokovi su užasno potcenjeni. Živeo sam na par mesta u Evropi i trenutno sam u EU, ovde ne postoji nigde nešto poput naših blokova".

Na listi i Zemun

Pored Novog Beograda, značajan broj glasova otišao je i Zemunu, ali pre svega njegovom starom, gradskom jezgru, kao i takozvanom "zemunskom" delu Novog Beograda oko Fontane i pojedinih blokova.

"Meni je Zemun ubedljivo najbolji. Normalno gradski deo, ne Bataja ili divlja naselja pripojena Zemunu", napisao je jedan korisnik.

Kada se podvuče crta, odgovori sa društvenih mreža pokazali su da idealan kraj u Beogradu ne postoji za sve, ali da se izbor najčešće svodi na isti kriterijum - što više zelenila, manje stresa i osećaj da grad radi za nas, a ne protiv nas.