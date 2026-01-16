Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Institut za transfuziju krvi Srbije, 07-19 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradDVE SAOBRAĆAJNE NEZGODE U TOKU NOĆI: Troje povređenih zbrinuto na licu mesta
IMG_20260108_122407 copy.jpg
BeogradDANAS BEZ STRUJE OVA NASELJA U BEOGRADU! Proverite da li ste na spisku
LOZNICA - Struja najveći problem (1).jpg
BeogradDobrovoljno danas pokažite humanost na delu i spasite nekome život! Vaše malo znači mnogo!
krv shutterstock_1979604185.jpg
BeogradMIRNA NOĆ U BEOGRADU: Oglasila se Hitna pomoć - nije bilo udesa, najviše poziva zbog padova na ledu
hitna pomoć noć