Vatrogasno-spasilačke jedinice i policija uključene su u potragu za osobom koja je peške ušla u železnički tunel ispod Pančevačkog mosta
DRAMA ISPOD PANČEVAČKOG MOSTA U toku potraga za osobom koja je ušla u železnički tunel: Nadležne ekipe pretražuju s obe strane!
Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice uključeni su večeras u potragu za licem koje je, prema prijavi policije, peške ušlo u železnički tunel ispod Pančevačkog mosta.
Dojava je primljena u večernjim satima, nakon čega je zatražena asistencija vatrogasaca - spasilaca.
Ekipe su na teren stigle u 20.40 časova i zajedno sa pripadnicima policije odmah započele potragu, piše Republika.
Pretraga se odvija sa obe strane tunela — jedan deo ekipe ušao je u tunel sa strane Pančevačkog mosta, dok je drugi deo angažovan sa pravca Vukovog spomenika.
Potraga je u toku, a za sada nema dodatnih informacija o pronalasku lica.
