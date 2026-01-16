Autobus privatnog prevoznika koji je prevozio decu sa rekreativne nastave zapalio se posle naplatne rampe u Grockoj
ZAPALIO SE AUTOBUS KOD GROCKE Vozilo sa decom planulo na auto-putu Beograd–Niš
Danas se zapalio autobus posle naplatne rampe u Grockoj, na auto-putu Beograd—Niš.
Na lice mesta odmah je upućena vatrogasno-spasilačka ekipa iz VSJ Voždovac.
Ispostavilo se da je u pokretu planuo prednji levi pneumatik na autobusu privatnog prevoznika koji je prevozio decu sa rekreativne nastave.
Požar je ugašen pre dolaska vatrogasaca, a sva deca i ostali putnici su na vreme i bezbedno izašli iz vozila.
Kurir.rs
