Danas se zapalio autobus posle naplatne rampe u Grockoj, na auto-putu Beograd—Niš. 

Na lice mesta odmah je upućena vatrogasno-spasilačka ekipa iz VSJ Voždovac.

Ispostavilo se da je u pokretu planuo prednji levi pneumatik na autobusu privatnog prevoznika koji je prevozio decu sa rekreativne nastave.

Požar je ugašen pre dolaska vatrogasaca, a sva deca i ostali putnici su na vreme i bezbedno izašli iz vozila.

Kurir.rs

