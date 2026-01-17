Beograd
SUDAR 3 AUTOBUSA I DVA AUTOMOBILA NA BANJICI Dve saobraćajke na samo par metara u isto vreme, saobraćaj usporen
Na Banjici su se večeras dogodile dve odvojene saobraćajne nezgode u razmaku od oko 200 metara, ali u istom trenutku.
U prvoj nesreći učestvovala su tri autobusa, dok su u drugoj, koja se dogodila nedaleko od mesta prvog sudara, učestvovala dva putnička vozila.
Za sada nije poznato da li u ovim incidentima ima povređenih.
Zbog obe saobraćajne nezgode saobraćaj u ovom delu grada je usporen.
