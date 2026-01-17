Slušaj vest

Na Banjici su se večeras dogodile dve odvojene saobraćajne nezgode u razmaku od oko 200 metara, ali u istom trenutku.

U prvoj nesreći učestvovala su tri autobusa, dok su u drugoj, koja se dogodila nedaleko od mesta prvog sudara, učestvovala dva putnička vozila.

Za sada nije poznato da li u ovim incidentima ima povređenih.

Zbog obe saobraćajne nezgode saobraćaj u ovom delu grada je usporen.

Ne propustiteHronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD SOPOTA, DVE OSOBE POVREĐENE Hitna pomoć prevozi povređene, saobraćaj u potpunosti obustavljen (VIDEO)
sopot.png
HronikaVIŠE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PUPINOVOM MOSTU: Jedna osoba povređena, obustavljen saobraćaj ka Borči
IMG_20260108_122407 copy.jpg
HronikaTROJE DECE POVREĐENO U ŽESTOKOM SUDARU VIŠE VOZILA KOD LASTE Detalji užasa na auto-putu, Hitna pomoć šestoro povređenih prevezla u UC! Saobraćaj otežan
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
HronikaSTRAVIČAN UDES NEKOLIKO VOZILA KOD LASTE, JEDNA OSOBA ISPALA IZ KOLA OD SILINE UDARCA Dve ekipe Hitne pomoći zbrinjavaju povređene, automobili smrskani
1000036184.jpg