DVE SAOBRAĆAJNE NEZGODE U BEOGRADU: Ima povređenih
U toku protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba lakše povređena, saopšteno je danas iz službe Hitne pomoći.
Hitna pomoć je imala tokom noći 84 intervencije, od kojih je deset bilo na javnom mestu.
Za pomoć su najčešće zvali srčani bolesnici, zbog bola u grudima i gušenja, astmatičari i drugi hronični bolesnici.
Na javnom mestu je najviše intervencija bilo zbog alkoholisanih lica.
