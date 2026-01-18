Slušaj vest

U toku protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba lakše povređena, saopšteno je danas iz službe Hitne pomoći.

Hitna pomoć je imala tokom noći 84 intervencije, od kojih je deset bilo na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali srčani bolesnici, zbog bola u grudima i gušenja, astmatičari i drugi hronični bolesnici.

Na javnom mestu je najviše intervencija bilo zbog alkoholisanih lica.

Ne propustiteBeogradČETVORO POVREĐENIH U ČETIRI UDESA U BEOGRADU: Ekipe hitne službe obavile 101 intervenciju
hitna pomoć
DruštvoMIRNA NOĆ U BEOGRADU: Za pomoć se najviše javljali hronični bolesnici
IMG_20251215_233538.jpg
BeogradRELATIVNO MIRNA NOĆ U BEOGRADU: Bez teških udesa i incidenata
hitna pomoć
BeogradSAOBRAĆAJNA NESREĆA U RAKOVICI: Pešak (50) zadobio teške povrede
hitna pomoć