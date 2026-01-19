Slušaj vest

JKP Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd" saopštilo je da će sutra tokom održavanja svečane Litije povodom praznika Bogojavljenja doći do izmene u režimu rada linija tog preduzeća na Čukarici i u Zemunu.

U saopštenju navode da će se svečana Litija u organizaciji Gradske Opštine Čukarica održati sutra od 10.45 do 11.30 časova i da će u tom periodu povremeno, uz asistenciju saobraćajne policije, biti zatvorene pojedine ulice.

Ulice koje će biti zatvorene su Kirovljeva (od Hrama Svetog Đorđa do raskrsnice sa Ul. Visoka), Visoka (od Ulice Kirovljeva do Ulice Radnička) i Radnička (od ulice Visoke do ulaza u Adu Ciganliju).

Ukazuju da će vozila javnog prevoza putnika prolazak Litije čekati na trasi dok se ne uspostavi redovan režim saobraćaja.

Istog dana povodom manifestacije vađenja Časnog Krsta iz Dunava i vodoosvećenja Dunava u periodu od devet do 12 časova biće održana svečana Litija u organizaciji Gradske opštine Zemun.