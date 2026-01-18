Beograd
VELIKI POŽAR U ZGRADI U ZEMUNU, U TOKU EVAKUACIJA STANARA: Upućeno 12 vozila sa 32 vatrogasca na lice mesta
Večeras je izbio požar u stambenoј zgradi u Ulici Slobodana Đurića u Zemunu.
Na lice mesta upućene su vatrogasno-spasilačke јedinice iz Zemuna, Novog Beograda, Voždovca i Zvezdare sa ukupno 12 vozila i 32 vatrogasca-spasioca.
Po dolasku u 20.51 čas utvrđeno јe da gori stan na prvom spratu petospratne zgrade. Požar јe lokalizovan u 21.00 časova.
Zbog velike zadimljenosti u toku јe evakuaciјa stanara, a na lice mesta upućene su ekipe Hitne pomoći.
