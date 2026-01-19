Na terenu su bile dve ekipe hitne pomoći, a šest osoba je zbog gušenja dimom prevezeno na Vojnomedicinsku akademiju.
Svi pacijenti su zbrinuti i osećaju se dobro
POŽAR NA ALTINI: Šestoro na VMA zbog gušenja dimom u zgradi u Zemunu (VIDEO)
Slušaj vest
Požar koji je izbio u ulici Slobodana Đurića u Zemunu na prvom spratu petospratne zgrade lokalizovan je oko 21 čas.
Na terenu su bile dve ekipe hitne pomoći, a šest osoba je zbog gušenja dimom prevezeno na Vojnomedicinsku akademiju.
Svi pacijenti su zbrinuti i osećaju se dobro.
Kurir.rs/RTS
Reaguj
Komentariši