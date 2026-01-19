Slušaj vest

Stavljanje novopoloženog cevovoda u funkciju na opštini Novi Beograd, prouzrokovaće u ponedeljak 19. januara prekid vodosnabdevanja u pojedinim delovima ove opštine, saopšteno je iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

U ponedeljak od 9 do 20 sati,bez vode će ostati potrošači u delu Ulice Tošin bunar (brojevi 181, 181a, 181b i 181v).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđenaje autocisterna. „Vodovod“ apeluje na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800 11-00-11, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb adresi www.bvk.rs.

Kurir.rs/Beograd.rs

