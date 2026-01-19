Slušaj vest

Najviše vozila, standardno, ima na Gazeli i Brankovom mostu, te Autokomandi ali zastoja na tim tačkama nema već saobraćaj teče ali za nijansu usporenije.

GSP saobraća po uobičajenom režimu za radni dan.

AMSS upozorava vozače na poledicu

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je vozače da će dan biti hladan te da će na putevima biti poledice.

"Zbog početka drugog polugodišta na ulicama će biti više dece, posebno u blizini škola. Vozačima se savetuje oprez, jer su i pešački prelazi klizavi, a zaustavni put vozila se produžava", saopštio je jutros AMSS.

Na naplatnim stanicama na autoputevima i granicama za putnička vozila nema zadržavanja.

Kamioni na Batrovcima na izlazu čekaju pet sati a na prelazima Šid i Bezdan po tri sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.