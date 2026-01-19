Slušaj vest

Svečana litija u organizaciji Gradske Opštine Čukarica održaće se danas od 10.45 do 11.30 časova, i u tom periodu povremeno, uz asistenciju saobraćajne policije, biće zatvorene pojedine ulice.

Ulice koje će biti zatvorene su Kirovljeva (od Hrama Svetog Đorđa do raskrsnice sa Ul. Visoka), Visoka (od Ulice Kirovljeva do Ulice Radnička) i Radnička (od ulice Visoke do ulaza u Adu Ciganliju).

Ukazuju da će vozila javnog prevoza putnika prolazak Litije čekati na trasi dok se ne uspostavi redovan režim saobraćaja.

Istog dana povodom manifestacije vađenja Časnog Krsta iz Dunava i vodoosvećenja Dunava u periodu od devet do 12 časova biće održana svečana Litija u organizaciji Gradske opštine Zemun.

U tom navedenom periodu, povremeno će za saobraćaj biti zatvorene ulice: Njegoševa, Karamatina, Glavna, Gospodska i Kej Oslobođenja (do Bogojavljenskog platoa, kod restorana "Venecija"), pri čemu će vozila javnog gradskog prevoza prolazak Litije čekati na trasi dok se ne uspostavi redovan režim saobraćaja.