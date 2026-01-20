Slušaj vest

Mnoge beogradske porodice danas slave krsnu slavu - Svetog Jovana pa je možda i to razlog što trenutno nema većih gužvi u saobraćaju.

Takođe, GSP jutros vozi uobičajeno za radni dan i bez izmena kad je reč o trasama. Na beogradskim ulicama jutros je 1.478 vozila.

AMSS upozorava na opasnost od poledice Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorio je jutros vozače na opasnost od poledice na mestima gde su kolovozi vlažni.Vidljivost je dobra, saobraćaj je umerenog intenziteta van gradova i odvija se bez zastoja.

Najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko četiri sata.