Slušaj vest

Prikupljanje jelki će trajati svakog radnog dana od 7 do 15 časova, do 26. januara, nakon čega će se odrediti lokacija na kojoj će biti posađene, jer je površina direktno uslovljena brojem stabala, navedeno je u saopštenju.

Rasadnici Zelenila Beograd se nalaze na u ulici Vojvode Stepe 405 na Voždovcu i Marije Bursać bb u Zemunu.

Istaknuto je da Zelenilo Beograd, da ovom akcijom sadnje novogodišnjih jelki, želi da ukaže na značaj vraćanja stabala jelki u prirodu, kao i na veliku štetu koja se nanosi životnoj sredini njihovom sečom i uništavanjem, koje je posebno izraženo tokom novogodišnjih praznika.

Sadnjom na javnim površinama oplemeniće se prostor i ulepšati okruženje u kojem borave građani Beograda, navedeno je u saopštenju.