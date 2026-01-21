Transfuzija krvi
Vaše malo nekome znači sve! Pomozite danas i spasite život - evo i na koji način!
Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.
- Barajevo, Dom kulture 9-14 časova
- Grocka, Gradska opština 9-14 časova
- Kučevo, Crveni krst 9-15 časova
- Obrenovac, Termoelektrana "Nikola Tesla A" 8-13 časova
- Palilula, Policijska uprava za grad Beograd 9-13 časova
- Šabac, Kulturni centar 9-15 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
