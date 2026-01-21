Slušaj vest

Povređene osobe su prevezene u Kliničko-bolnički centar (KBC) Zemun radi dalje dijagnostike.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 102 puta, od čega je 17 intervencija bilo na javnim mestima najviše zbog astmatičara i pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom, preneo je RTS.

Dežurne zdravstvene ustanove danas su Vojno-medicinska akademija, KBC Zvezdara, KBC Bežanijska kosa i Institut za majku i dete.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteHronikaAUTOM ULETEO U ZGRADU U ZEMUNU, ZADNJI DEO VOZILA VIRI IZ ZIDA?! Vozač hitno prebačen na reanimaciju
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
HronikaIZGUBIO KONTROLU, PA AUTOMOBILOM RAZBIO ZID ZGRADE! Prve slike teške nesreće u Zemunu: Fasada na sve strane, vozač (50) hitno prebačen u Urgetni (FOTO)
zemun.jpg
HronikaDEVOJČICU (12) UDARIO AUTO KOD ŠKOLE U MIRIJEVU: Pretrčavala ulicu za vreme velikog odmora!
hitna pomoć
HronikaVOZILO SLETELO U KANAL, SAOBRAĆAJ USPOREN! Saobraćajna nesreća kod Beočina (FOTO)
Mađarska policija