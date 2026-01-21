Vojnotehnički institut sprovodiće redovne i planske aktivnosti ispitivanja od danas, 21. do petka, 23. januara, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Beograd
ISPITIVANJA U KASARNI ŽARKOVO: Od danas pa do petka bez opasnosti po ljude i životnu sredinu
Naveli su da će ispitivanja biti vršena u kasarni "Žarkovo" u Beogradu.
"Navedena ispitivanja izvršavaju se u strogo kontrolisanim uslovima, u prostorijama namenjenim za te potrebe i bez opasnosti po ljude i životnu sredinu", piše u saopštenju.
Kurir.rs
