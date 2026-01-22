Slušaj vest

Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće, a apeluje se na potrošače da pripreme neophodnu zalihu.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona 0800/110-011 za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Kurir.rs/Beograd.rs

