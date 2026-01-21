Najmlađim Voždovčanima UVC „Šumice” poklanja časove ritmičke gimnastike, koji će se održavati od 26. januara, svakog ponedeljka od 17.30 do 18.30 časova, u svečanoj sali ove ustanove.
mališanima na poklon
BESPLATNI ČASOVI NA VOŽDOVCU! Časovi ritmičke gimnastike na poklon u "Šumicama", prijave od danas!
Polaznici školice ritmike će na časovima savladati početne sportske veštine u oblasti ritmičke gimnastike, koja pozitivno utiče na psihofizički i socijalni razvoj dece, a podstiče i zdrave navike. Mališani će na časovima imati priliku da nastupaju uz muziku sa rekvizitima, vijačom, obručem, loptom, čunjevima i trakom.
Broj mesta je ograničen, a prijave se vrše radnim danima od 9 do 15 časova, počevši od danas, popunjavanjem formulara na info-pultu centra, Ustanička 125/1.
