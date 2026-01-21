Polaznici školice ritmike će na časovima savladati početne sportske veštine u oblasti ritmičke gimnastike, koja pozitivno utiče na psihofizički i socijalni razvoj dece, a podstiče i zdrave navike. Mališani će na časovima imati priliku da nastupaju uz muziku sa rekvizitima, vijačom, obručem, loptom, čunjevima i trakom.