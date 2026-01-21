Slušaj vest

Polaznici školice ritmike će na časovima savladati početne sportske veštine u oblasti ritmičke gimnastike, koja pozitivno utiče na psihofizički i socijalni razvoj dece, a podstiče i zdrave navike. Mališani će na časovima imati priliku da nastupaju uz muziku sa rekvizitima, vijačom, obručem, loptom, čunjevima i trakom.

Screenshot 2026-01-21 105100.jpg
Foto: Beograd.rs

Broj mesta je ograničen, a prijave se vrše radnim danima od 9 do 15 časova, počevši od danas, popunjavanjem formulara na info-pultu centra, Ustanička 125/1.

Kurir.rs/Beograd.rs

