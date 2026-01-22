Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno davanje krvi, to mogu da urade na ovim lokacijama.

  • Loznica, Crveni krst 9,30-14,30 časova
  • Obrenovac, Crveni krst 9-14 časova
  • Smederevska Palanka, Mesna zajednica "Donji grad" 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

