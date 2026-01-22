Slušaj vest

Saobraćajna nezgoda dogodila se u 19.40 časova u Požeškoj ulici, kada je 63-godišnja žena na početnoj stanici pala pod autobus, koji joj je prešao preko noge, nakon čega ju je ekipa Hitne pomoći prevezla na VMA.

Dogodio se i sudar u kom su četiri osobe zadobile lakše povrede, a bilo je i više lekarskih intervencija zbog povreda u tučama, preneo je RTS. Beogradska služna Hitne pomoći je tokom noći imala ukupno 88 intervencija, od kojih je deset bilo na javnim mestima.

Toj službi su se najčešće obraćali hronični pacijenti.

Kurir.rs/Beta

