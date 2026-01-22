U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Požeškoj ulici u Beogradu povređena je šezdesettrogodišnja žena kojoj je autobus prešao preko noge, saopšila je jutros Vojnomedicinska akademija (VMA).
TUČE, SUDAR, BURNA NOĆ U BEOGRADU: Na Banovom brdu povređena žena, autobus joj prešao preko noge
Saobraćajna nezgoda dogodila se u 19.40 časova u Požeškoj ulici, kada je 63-godišnja žena na početnoj stanici pala pod autobus, koji joj je prešao preko noge, nakon čega ju je ekipa Hitne pomoći prevezla na VMA.
Dogodio se i sudar u kom su četiri osobe zadobile lakše povrede, a bilo je i više lekarskih intervencija zbog povreda u tučama, preneo je RTS. Beogradska služna Hitne pomoći je tokom noći imala ukupno 88 intervencija, od kojih je deset bilo na javnim mestima.
Toj službi su se najčešće obraćali hronični pacijenti.
