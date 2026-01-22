Slušaj vest

Slično je i na Autokomandi na kojoj uvek ima gužve. Vozači treba da obrate pažnju na udarne rupe i moguću poledicu.

GSP i jutros saobraća uobičajeno za radni dan a na beogradskim ulicama trenutno je 1.478 vozila javnog prevoza - 112 tramvaja, 77 trolejbusa i 1.289 autobusa. Izmena na trasama nema a sve ulice su prohodne.

1/4 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

AMSS: Oprez zbog udarnih rupa

Nakon snežnih padavina i niskih temperatura, otopljavanje značajno utiče na stanje kolovoza i uslove odvijanja saobraćaja, te se vozači upozoravaju na oprez zbog mogućih oštećenja na kolovozu, iznenadnih udarnih rupa i neravnina, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost ;pojave mestimične poledice, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova,kotlina, klisura kao i na putnim objektima.Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni se na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci zadržavaju šest sati. Na graničniom prelazu Šid zadržavanje je tri sata.