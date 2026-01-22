Na Batajničkom drumu kod naselja Galenika u Beogradu došlo je do saobraćajne nezgode kada je jedan automobil udario u banderu.
Beograd
SAOBRAĆAJKA KOD GALENIKE: Autom oborio banderu na put i zaustavio saobraćaj
Automobil marke "polo" udario je u banderu i završio kraj puta.
Tom prilikom ulično osvetljenje je završilo na kolovozu, dok su delovi vozila i bandere rasuti svuda po putu.
Nakon sudara saobraćaj u ovom delu Batajničkog druma je privremeno obustavljen. Putnici izlaze iz vozila gradskog prevoza i idu pešaka.
