Slušaj vest

Automobil marke "polo" udario je u banderu i završio kraj puta.

Tom prilikom ulično osvetljenje je završilo na kolovozu, dok su delovi vozila i bandere rasuti svuda po putu.

Nakon sudara saobraćaj u ovom delu Batajničkog druma je privremeno obustavljen. Putnici izlaze iz vozila gradskog prevoza i idu pešaka.

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteBeogradTUČE, SUDAR, BURNA NOĆ U BEOGRADU: Na Banovom brdu povređena žena, autobus joj prešao preko noge
hitna pomoć
BeogradDANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Na listi samo ove 3 opštine, a spisak nikad duži
Elekstrično brojilo
BeogradDANAS BEZ VODE U BEOGRADU: Planirani vodovodni radovi u delu opštine Stari grad
slavina
BeogradBESPLATNI ČASOVI NA VOŽDOVCU! Časovi ritmičke gimnastike na poklon u "Šumicama", prijave od danas!
Screenshot 2026-01-21 105107.png