Potrošači dela opštine Novi Beograd ostaće bez vode danas od 9 do 20 časova zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Vode neće biti u ulicama Partizanske avijacije (svi brojevi od 4 do 18) i Smolućskoj (svi brojevi od 2 do 16).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Sve dodatne informacije potrošači mogu dobiti u Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.