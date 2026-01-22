Slušaj vest

Gradska opština Novi Beograd, u saradnji sa kompanijom „Arena Channels Group”, renovirala je u vrtiću „Srna” sportsku salu sa novim parketom i najsavremenijim rekvizitima za igru dece, među kojima je i deci omiljena veštačka stena, saopštavaju iz ove gradske opštine.

Vrtić „Srna” danas su posetili predsednica gradske opštine Novi Beograd Ivana Nikolić i direktor kompanije „Arena Channels Group” Nebojša Žugić.

Predsednica opštine je istakla da je nova donacija ove kompanije nastavak uspešne saradnje sa tom društveno odgovornom kompanijom i najavila ulaganja i u ostale objekte Predškolske ustanove „11. april”.

Foto: Beograd.rs

– Soba za igru izgleda zaista izuzetno. Nadamo se da će biti jedan od omiljenih kutaka dece i da će im uneti radost. Kontinuirano radimo na obezbeđivanju što boljih uslova u vrtićima, kako bi i našim najmlađima, ali i zaposlenima boravak bio što prijatniji. U budžetu za ovu godinu predvideli smo ulaganje u vrtiće u iznosu od 19,5 miliona dinara. U vrtiću „Maja”, u saradnji sa kompanijom „Arena Channels Group”, nedavno smo otvorili senzornu sobu, a uskoro će biti gotove takve sobe i u vrtićima „Bajka”, „Poletarac” i „Istok”. Nekoliko vrtića dobiće sobe za razvoj motoričkih sposobnosti, dok se u vrtićima „Čigra” i „Naša radost” uređuju dečja igrališta.

- Pored ulaganja u objekte, Opština Novi Beograd ulaže i u programe za decu Predškolske ustanove „11. april”, kao što su logopedske radionice „Razvigor”, ekološke ploging radionice, besplatne radionice o bezbednosti u saobraćaju, kao i edukativni časovi „Vatrogasci”. Podelili smo 8.000 saobraćajnih prsluka za decu u vrtićima. Sve to činimo kako bismo našim najmlađima pružili priliku da kvalitetno provode vreme u kojem uče, druže se i otkrivaju svoje veštine – rekla je Ivana Nikolić.

Ona je zahvalila kompaniji „Arena Channels Group” i podsetila na više zajedničkih projekata koje Gradska opština realizuje u saradnji sa ovom kompanijom, među kojima su „Moje pravo da biram sport”, „Rastemo zajedno”, zatim donacija sportskih rekvizita OŠ „Novi Beograd”, humanitarni turniri za decu iz Zvečanske, Basket turnir 3 na 3, Arena sport liga osnovnih škola Novog Beograda u šahu, „Novobeogradski atletski dan”, kao i turnir u boćanju za osobe sa invaliditetom.

Direktor ove kompanije Nebojša Žugić istakao je da sala deluje impresivno i da će kompanija nastaviti sa ovakvim projektima.

– Veoma mi je drago što smo napravili nešto što će osetiti i deca i njihovi roditelji. Dotrajao parket zamenjen je potpuno novim i verujem da će sada bavljenje sportom deci biti primamljivije. Tu smo da budemo podrška vrtićima i školama i da zajedno sa lokalnom samoupravom stvaramo uslove da se deca bave sportom i da ih na to motivišemo. Podsetio bih na projekat „Moje pravo da biram sport”, koji je započet pre tri godine i u kojem su urađene značajne stvari za decu i mlade. Projekat su podržale institucije i time pokazale da prepoznaju značaj svega onog što radimo. Najbolja moguća investicija je ulaganje u decu – rekao je Žugić i dodao da je izuzetno ponosan što je kompanija u saradnji sa Atletskim klubom Novi Beograd omogućila deci besplatne treninge atletike.

Događaju su prisustvovali članovi Veća GO Novi Beograd i direktorka Predškolske ustanove „11. april” Danijela Đogo.