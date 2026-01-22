Na mostu Gazela danas je došlo do lančanog sudara u kojem su učestovala četiri vozila zbog čega je nastala velika gužva i formirale se nepregledne kolone.
popodnevni špic
LANČANI NA GAZELI, KOLONAMA SE NE VIDI KRAJ! Velika gužva i na Autokomandi i Brankovom ka gradu (FOTO)
Na mestu nesreće nalaze se ekipe Hitne pomoći i policije. Stanje učesnika u nezgodi je nepoznato.
Lančani sudar na Gazeli, velike saobraćajne gužve Foto: Naxi kamere printscreen
I na auto-putu ispod Autokomande je velika gužva, kao što se i vidi na kamerama, ali i na Brankovom mostu u smeru ka centru grada.
Kurir.rs/Naxi kamere
