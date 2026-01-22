Slušaj vest

Na mestu nesreće nalaze se ekipe Hitne pomoći i policije. Stanje učesnika u nezgodi je nepoznato.

Lančani sudar na Gazeli, velike saobraćajne gužve Foto: Naxi kamere printscreen

I na auto-putu ispod Autokomande je velika gužva, kao što se i vidi na kamerama, ali i na Brankovom mostu u smeru ka centru grada.

Kurir.rs/Naxi kamere

