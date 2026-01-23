EDB Beograd za danas je planirala radove na području tri opštine.
isključenja struje
DANAS BEZ STRUJE I 3 ULICE U NAJSTROŽEM CENTRU BEOGRADA! Na spisku za radove ove 3 opštine
Spisak isključenja struje
Stari grad
09:00 - 17:00 CARA LAZARA: 2, KNEZA MIHAILA: 53, KRALjA PETRA: 21-21, RAJIĆEVA: 10-18,22-22,19,
Čukarica
08:00 - 18:00 DOBRINOVIĆEVA: 1, KARPOŠEVA: 8,3-5, KIROVLjEVA: 8A-20, LjEŠKA: 2-4,8-28,1-9, RADNIČKA: BB,25, TURGENjEVA: 2-10,1-7A, VISOKA: 2-6,1-7,11-15, ZRMANjSKA: 1,
Lazarevac
09:00 - 14:00 Naseljeno mesto Veliki Crljeni: ulica 3.Oktobra 1-45, 8-54.
