Slušaj vest

Na Pančevačkom mostu ovog jutra dogodilo se više saobraćajnih nesreća, čak četiri, mostu je nemoguće prići, a kolone su dugačke iz dva pravca prilazu mostu u pravcu ka gradu.

Gužva se proteže celom dužinom mosta, a počinje još od Zrenjaninskog i Pančevačkog puta.

Foto: Screenshot

Kako se vidi na Gugl mapi, dve nesreće desile su se na Pančevačkom mostu, a druge dve na Pančevačkom putu. Prema prvim informacijama, na lice mesta stigla je policija i služba za uklanjanje vozila.

Foto: Screenshot

Udesi od ranog jutra nisu zaobišli druge delove Beograda. Na moto-putu kroz Beograd, u Novom Beogradu u smeru ka aerodromu "Nikola Tesla" došlo je do saobraćajne nesreće. Takođe, na moto-putu kod Šumica došlo je do saobraćajne nesreće.

Za sada nema informacija o tome kako je došlo do udesa, kao ni da li ima povređenih.

Gde još ima gužvi u Beogradu

Kada su u pitanju ostali delovi grada, gužvi sa novobeogradske strane ima na Pupinovom mostu, na prilazima Bežanijskoj kosi u Surčinskoj ulici.

Zbog jutarnjeg špica i udesa, gužve se protežu moto-putem od Šumica, preko mosta Gazela, pa sve do Studentskog grada u Novom Beogradu.

Kako se vidi na mapama, gužve se polako formiraju i u Bulevaru Mihajla Pupina kod kružnog toga na prilazu Brankovom mostu.