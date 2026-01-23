Slušaj vest

U Bulevaru kralja Aleksandra, u blizini Ustaničke ulice, večeras je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je oboren pešak.

Zbog nesreće, saobraćaj u ovom delu grada je znatno usporen, dok je tramvajski saobraćaj privremeno obustavljen.

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda.

Na licu mesta nalaze se ekipe Hitne pomoći i policije, a uviđaj je u toku.

