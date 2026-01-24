Slušaj vest

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su posle ponoći, u 02.03 časa, kod tržnog sentra Ušće zbog saobraćajne nezgode u kojoj su lakše povređene tri mlađe ženske osobe.

Prema rečima dežurnog lekara, one su kolima Hitne pomoći prevezene u Urgentni centar na dijagnostiku.

U 01.24 časa primljen je poziv o saobraćajnoj nezgodi na putu za Sremčicu u delu poznatom kao Krive njive, ali po dolasku na lice mesta medicinska ekipa nije zatekla nikoga.

Kako je rečeno u Hitnoj pomoći, primljeno je nekoliko poziva zbog lakše povređenih učesnika u tučama i zbog osoba u alkoholisanom stanju, koje su odvezene na odeljenje toksikologije VMA.

Protekle noći je obavljeno ukupno 128 intervencija, od čega 15 na javnim mestima.