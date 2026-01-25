Slušaj vest

Elektrodistribucija Beogradza danas je planirala radove na elektromreži u delovima ove dve beogradske opštine.

Bez struje će biti:

Zemun 09:00 - 10:00

BEŽANIJSKA: 2-4,14-18,1-3, DOSITEJEVA: 2, GLAVNA : 26-32A,33-39,43-49, ORAČKA: 22-26,11-15, RAJAČIĆEVA: 2,1-11V/2, SVETOSAVSKA : 20-28V/2,25-25, ZMAJ JOVINA: BB,2-8V/1 ,1,

Obrenovac 09:00 - 12:00

Naselje UROVCI: INDUSTRIJSKA ZONA: 8

