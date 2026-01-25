Slušaj vest

Dva dečaka od po 17 godina povređena su noćas u Beogradu, jedan je zadobio ubod nožem u desnu natkolenicu, drugi je imao potres mozga i prevezeni su u dečju bolnicu u Tiršovoj.

U Hitnoj pomoći je rečeno da su oni napadnuti, da nisu učestvovali u tuči, kao i da se to desilo na Voždovcu, u naselju Trošarina, oko 21.20 čas.

Protekle noći nije bilo saobraćajnih udesa. Hitna pomoć je intervenisala 127 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Na javnom mestu intervenisala je 24 puta, uglavnom zbog pijanstava i tuča.