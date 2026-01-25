Slušaj vest

Svakog četvrtka, od 17 do 18 časova, počev od 29. januara, devojčice će potpuno besplatno učiti osnove baleta i pripremati divne koreografije prilagođene njihovom uzrastu, istovremeno razvijajući svoju muzikalnost i gracioznost.

Prijave se vrše radnim danima od 9 do 15 časova, od ponedeljka, 26. januara, popunjavanjem formulara na info-pultu centra. Više informacija može se dobiti na broj telefona 066/8085-940.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradDRAMATIČNA NOĆ U BEOGRADU: Dva dečka od po 17 godina napadnuta na Trošarini, jedan uboden nožem, drugi zadobio potres mozga
IMG_20251119_234655.jpg
BeogradOD DANAS JEDNA LINIJA JAVNOG PREVOZA VOZI PO IZMENJENOJ TRASI: Ovo su nove stanice
GSP, gradski saobracaj, autobus, foto Jakov Milosevic (40).JPG
BeogradNOVI BEOGRAD: Vrtić „Srna” dobio sportsku salu sa rekvizitima
Screenshot 2026-01-22 112725.jpg
BeogradBESPLATNI ČASOVI NA VOŽDOVCU! Časovi ritmičke gimnastike na poklon u "Šumicama", prijave od danas!
Screenshot 2026-01-21 105107.png