Ustanova Voždovački centar „Šumice” osmislila je besplatne časove baleta za devojčice uzrasta od tri do šest godina.
BESPLATNI ČASOVI BALETA ZA DEVOJČICE: Evo gde i kako možete da prijavite devojčice od 3 do 6 godina
Svakog četvrtka, od 17 do 18 časova, počev od 29. januara, devojčice će potpuno besplatno učiti osnove baleta i pripremati divne koreografije prilagođene njihovom uzrastu, istovremeno razvijajući svoju muzikalnost i gracioznost.
Prijave se vrše radnim danima od 9 do 15 časova, od ponedeljka, 26. januara, popunjavanjem formulara na info-pultu centra. Više informacija može se dobiti na broj telefona 066/8085-940.
