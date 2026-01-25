NAJLEPŠA SLIKA IZ NOVOG BEOGRADA: Darivana mala Anastasija, prva beba rođena u 2026. godini
Mala Anastasija Ćalić rođena je 1. januara u porodilištu KBC-u „Dr Dragiša Mišović”, saopštili su iz te opštine.
Predsednica opštine Ivana Nikolić izjavila je da je prošle godine u okviru projekta „Dobro došla bebo na Novi Beograd” pokrenuta i akcija darivanja prve bebe rođene u Novoj godini.
– Pored paketa dobrodošlice, Anastasiji Ćalić uručili smo dukat i čestitku, poželeli joj srećno i bezbrižno detinjstvo. Nastavljamo da pružamo podršku roditeljima i da negujemo ljubav, porodicu i zajedništvo – navela je Nikolićeva i čestitala Anastasijinim roditeljima rođenje ćerke.
Želimo da pružimo podršku roditeljima u prvim mesecima i podelimo sa njima radost, istakla je predsednica opštine i najavila realizaciju projekta „Novobeogradska mama” u saradnji sa „Halo bebom“ i drugim stručnim službama, kao i preduzetnicima i društveno odgovornim kompanijama.
Porodica Ćalić zahvalila je Opštini Novi Beograd i istakla da je ovo lep gest, te da je čast imati tako lepu uspomenu na jedan od najsrećnijih događaja u životu, navodi se u saopštenju.
Kurir.rs/Beograd.rs