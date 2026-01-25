Slušaj vest

Mala Anastasija Ćalić rođena je 1. januara u porodilištu KBC-u „Dr Dragiša Mišović”, saopštili su iz te opštine.

Predsednica opštine Ivana Nikolić izjavila je da je prošle godine u okviru projekta „Dobro došla bebo na Novi Beograd” pokrenuta i akcija darivanja prve bebe rođene u Novoj godini.

– Pored paketa dobrodošlice, Anastasiji Ćalić uručili smo dukat i čestitku, poželeli joj srećno i bezbrižno detinjstvo. Nastavljamo da pružamo podršku roditeljima i da negujemo ljubav, porodicu i zajedništvo – navela je Nikolićeva i čestitala Anastasijinim roditeljima rođenje ćerke.

Želimo da pružimo podršku roditeljima u prvim mesecima i podelimo sa njima radost, istakla je predsednica opštine i najavila realizaciju projekta „Novobeogradska mama” u saradnji sa „Halo bebom“ i drugim stručnim službama, kao i preduzetnicima i društveno odgovornim kompanijama.

Porodica Ćalić zahvalila je Opštini Novi Beograd i istakla da je ovo lep gest, te da je čast imati tako lepu uspomenu na jedan od najsrećnijih događaja u životu, navodi se u saopštenju.