DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: 4 opštine na spisku, a isključenja kreću od 8 sati
Spisak isključenja struje
Voždovac
08:00 - 18:00 MEŠTROVIĆEVA: 25-27,40-48,25-33, ZAPLANjSKA: 70-70A,
Barajevo
10:00 - 12:00 Naselje BAĆEVAC: MILENIJE IVANOVIĆ: 184A, MILORADA BRKIĆA-ICINOG: 0,4-6,10-38,42-44,52,56,62,68-72B,1-13,17-31,35-39A,47,57,
Obrenovac
09:00 - 12:00 Naselje OBRENOVAC: INDUSTRIJSKA ZONA: 0BB, NEMANjINA: 232,250,266,183, Naselje UROVCI: BOGOLjUBA UROŠEVIĆA-CRNOG: 2,26,40,44B,222,15,23-25,47, BREŠTANSKA: 266-268, GAJ: 0,14,102A,234,240,244,248-252,260-262,266,320,394-396,9-9A,241-255,259,295-295A,395,399-401, INDUSTRIJSKA ZONA: 4,1,15A, MAJDANSKA: 0,16,20A,28,40,210,214-216,220,224,228-230,234,1-5,9A-9B,15-17A,37H-39,209-215A,221-227,231,255,317, SELO: 206, UROVAČKA: 208,207,229,1111,
Surčin
09:00 - 12:00 Naselje BEČMEN: GLAVNA: 26-48,52-64,19-53,
Kurir.rs