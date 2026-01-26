OVAKO ĆE IZGLEDATI ŠPANSKA PIJACA U BEOGRADU NA VODI: Prošetate, obavite, kupite i sednete na ručak pod staklenim krovom s pogledom na grad (FOTO)
U blizini Plota 26, kompanija Belgrade Waterfront - Beograd na vodi planira izgradnju pijace sa zelenim krovom koja bi trebalo da pruži nov sadržaj za žitelje ovog naselja u Beogradu.
Projektovanje objekta trenutno je u ranoj fazi i povereno je poznatom beogradskom studiju na čelu sa arhitektom Jugoslavom Janjićem.
Preliminarni podaci govore da bi pijaca u Beogradu na vodi trebalo da ima 4.100 kvadratnih metara pijačnog prostora, garažu od 7.800 m², kao i 2.300 kvadrata kancelarijskog prostora.
Kao što se može videti na priloženim vizuelizacijama, opeka će dominirati i na fasadi i u unutrašnjosti objekta, čija planirana visina iznosi 24,8 metara.
Pored 48 pijačnih štandova, u objektu je projektovana i 51 jedinica namenjena maloprodaji i ugostiteljstvu, kao i 176 parking mesta i tri lifta za posetioce.
Prema projektu, nekoliko ulaza vodiće u prirodno osvetljeni centralni hol, koji će biti „srce“ marketa, natkriven staklenim krovom dimenzija 20x40 metara. Iznad mnoštva tezgi, prodavnica, kafića i restorana, naći će se ozelenjena krovna terasa od 1.800 kvadrata.
Kurir.rs/Gradnja