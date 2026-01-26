Slušaj vest

U blizini Plota 26, kompanija Belgrade Waterfront - Beograd na vodi planira izgradnju pijace sa zelenim krovom koja bi trebalo da pruži nov sadržaj za žitelje ovog naselja u Beogradu.

Projektovanje objekta trenutno je u ranoj fazi i povereno je poznatom beogradskom studiju na čelu sa arhitektom Jugoslavom Janjićem.

Preliminarni podaci govore da bi pijaca u Beogradu na vodi trebalo da ima 4.100 kvadratnih metara pijačnog prostora, garažu od 7.800 m², kao i 2.300 kvadrata kancelarijskog prostora.

1/12 Vidi galeriju Kako će izgledati "španska pijaca" u Beogradu na vodi Foto: Belgrade Waterfront, screenshot instagram/mali_sinisa

Kao što se može videti na priloženim vizuelizacijama, opeka će dominirati i na fasadi i u unutrašnjosti objekta, čija planirana visina iznosi 24,8 metara.

Pored 48 pijačnih štandova, u objektu je projektovana i 51 jedinica namenjena maloprodaji i ugostiteljstvu, kao i 176 parking mesta i tri lifta za posetioce.