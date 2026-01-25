Slušaj vest

Danas je došlo do požara u bloku 38, na Novom Beogradu.

Kako navode mediji, buktinja je izbila između Fakulteta dramskih umetnosti i 38. bloka, a kako se vidi na video snimcima koji se dele gusti, crni dim kulja iznad objekta.

Vatrogasne ekipe su obaveštene i dolaze na mesto događaja.

Za sada nema informacija o uzroku požara, kao i o tome da li ima povređenih.

Kurir.rs

Suzana Sibinović

Uzrok požara još uvek nije poznat. Vatrogasne ekipe su obaveštene i dolaze na mesto događaja. Danas je na Novom Beogradu, u bloku 38, došlo do požara. Kako se vidi na snimcima Instagram stranice Moj Beograd, gusti, crni dim kulja iznad objekta. Požar je izbio između Fakulteta dramskih umetnosti i 38. bloka. Vatrogasne ekipe su obaveštene i dolaze na mesto događaja.