Danas je došlo do požara u bloku 38, na Novom Beogradu. 

Kako navode mediji, buktinja je izbila između Fakulteta dramskih umetnosti i 38. bloka, a kako se vidi na video snimcima koji se dele gusti, crni dim kulja iznad objekta. 

Vatrogasne ekipe su obaveštene i dolaze na mesto događaja.

Za sada nema informacija o uzroku požara, kao i o tome da li ima povređenih.

