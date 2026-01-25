BUKTI POŽAR NA NOVOM BEOGRADU! Gusti, crni dim se širi naseljem: Vatrogasci na terenu! (VIDEO)
Danas je došlo do požara u bloku 38, na Novom Beogradu.
Kako navode mediji, buktinja je izbila između Fakulteta dramskih umetnosti i 38. bloka, a kako se vidi na video snimcima koji se dele gusti, crni dim kulja iznad objekta.
Vatrogasne ekipe su obaveštene i dolaze na mesto događaja.
Za sada nema informacija o uzroku požara, kao i o tome da li ima povređenih.
Kurir.rs
Uzrok požara još uvek nije poznat.
Vatrogasne ekipe su obaveštene i dolaze na mesto događaja.
Danas je na Novom Beogradu, u bloku 38, došlo do požara.
Kako se vidi na snimcima Instagram stranice Moj Beograd, gusti, crni dim kulja iznad objekta.
Požar je izbio između Fakulteta dramskih umetnosti i 38. bloka.
Vatrogasne ekipe su obaveštene i dolaze na mesto događaja.
Za sada nema informacija o uzroku požara, kao i o tome da li ima povređenih.