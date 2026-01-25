Slušaj vest

Policija u Barajevu u subotu uveče uhapsila je G.N. (48) zbog nasilničkog ponašanja u autobusu 405L, koji saobraća na relaciji Barajevo–Voždovac.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je izvadio pištolj, uperio ga prema putnicima i pretio da će ih ubiti. Putnici su tražili da autobus stane, nakon čega su napustili vozilo. Vozač je odmah pozvao policiju.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a protiv njega je podneta prijava za nasilničko ponašanje.

Istragu vodi OJT u Mladenovcu.

Kurir.rs/Telegraf

