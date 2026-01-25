Osumnjičeni je uperio pištolj prema putnicima, koji su uspeli da napuste vozilo. Istragu vodi OJT Mladenovac
Nasilničko ponašanje
NASILNIK IZVADIO PIŠTOLJ I PRETIO PUTNICIMA U AUTOBUSU! Horor u Barajevu: Ljudi bežali iz vozila, muškarcu (48) ekspresno stavljene lisice!
Policija u Barajevu u subotu uveče uhapsila je G.N. (48) zbog nasilničkog ponašanja u autobusu 405L, koji saobraća na relaciji Barajevo–Voždovac.
Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je izvadio pištolj, uperio ga prema putnicima i pretio da će ih ubiti. Putnici su tražili da autobus stane, nakon čega su napustili vozilo. Vozač je odmah pozvao policiju.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a protiv njega je podneta prijava za nasilničko ponašanje.
Istragu vodi OJT u Mladenovcu.
Kurir.rs/Telegraf
