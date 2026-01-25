Slušaj vest

Beograd je večeras još jednom pokazao kako se proslavljaju sportski uspesi. Povodom osvajanja zlatne medalje reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu u vaterpolu, sa Kule Beograd poslata je impresivna svetlosna čestitka našim šampionima.

U trenutku kada su se emocije iz Beogradske arene prelile na ulice grada, specijalna projekcija na Kuli Beograd pretvorila je najvišu zgradu u Srbiji i regionu u središte slavlja i još jednom potvrdila značaj tog savremenog simbola prestonice.

Kao domaćin 37. Evropskog prvenstva u vaterpolu, Beograd je ponovo bio epicentar sportskih dešavanja. U spektakularnoj atmosferi Beogradske arene 16 reprezentacija borilo se za tron, a srpski tim je još jednom pokazao zašto je sinonim za vaterpolo velesilu.

U finalu koje je privuklo pažnju čitave Evrope, naši "delfini" izborili su se za najsjajniju medalju, a njihova borba i požrtvovanost ostaju upisani u istoriju.

Projekcija na Kuli Beograd posvećena našim šampionima predstavlja omaž izuzetnoj generaciji sportista koji svojom snagom, disciplinom i timskim duhom Srbiji iznova daju razlog za ponos.

Belgrade Waterfront i Kula Beograd nastaviće da slave sportske podvige i bodre srpske reprezentativce svim srcem.

Pogledajte spektakularni prizor u nastavku:

Čestitka zlatnim "delfinima" sa Kule Beograd Izvor: Kurir