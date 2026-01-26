Slušaj vest

Zvezdara je jedna od 17 beogradskih opština, smeštena u istočnom delu grada. Poznata po dinamičnom razvoju, velikom broju stambenih naselja i značajnim institucijama, Zvezdara je danas jedna od najnaseljenijih opština Beograda.

Opština Zvezdara prostire se na oko 31 km², ima oko 170.000 stanovnika i podeljena je na 17 mesnih zajednica. Naselja unutar opštine odlikuju se spojem stare arhitekture i savremenih stambenih kompleksa, uz brojne škole, zdravstvene ustanove, parkove.

Na teritoriji opštine nalaze se i značajne kulturne i naučne institucije, poput Zvezdara teatra, Instituta Mihajlo Pupin, kao i Naučno-tehnološkog parka, koji je otvoren 2015. godine.

Jednu od mnogobrojnih znamenitosti predstavlja kompleks zgrada Rudo, u narodu poznatiji kao Istočna kapija Beograda.

Kurir.rs

