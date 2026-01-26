Slušaj vest

Zastoja nema iako su kolone duge. U Železniku je rano jutros došlo do sudara dva automobila u kojem je povređeno četvoro ljudi.

GSP ide normalno, uobičajeno za radni dan.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

AMSS: Vetar otežava vožnju, kamioni na granicama čekaju i do sedam sati

Jak južni i jugoistočni vetar jutros otežavaju vožnju na putevima u Srbiji, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).Vetar će u košavskom području i na jugu Banata imati udare olujne jačine.

Vožnja može biti otežana na mostovima, nadvožnjacima i otvorenim deonicama puteva, a AMSS posebno upozorava vozače teretnih vozila, autobusa, vozila sa prikolicom i motocikala na opasnost od jakih bočnih udara.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni na prelazu Horgoš čekaju sedam sati, a na prelazima Kelebija, Batrovci i Šid pet.

Kurir.rs/Naxi kamere

