Prvog radnog dana u nedelji gužvi na beogradskim ulicama ima, ali sve se kreće.
jutarnji špic
BRANKOV PUN, DUGA KOLONA I NA GAZELI KA GRADU: Gužve i na Autokomandi, ali zastoja nema, sve teče! GSP ide normalno (FOTO)
Slušaj vest
Zastoja nema iako su kolone duge. U Železniku je rano jutros došlo do sudara dva automobila u kojem je povređeno četvoro ljudi.
GSP ide normalno, uobičajeno za radni dan.
Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere
Vidi galeriju
AMSS: Vetar otežava vožnju, kamioni na granicama čekaju i do sedam sati
Jak južni i jugoistočni vetar jutros otežavaju vožnju na putevima u Srbiji, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).Vetar će u košavskom području i na jugu Banata imati udare olujne jačine.
Vožnja može biti otežana na mostovima, nadvožnjacima i otvorenim deonicama puteva, a AMSS posebno upozorava vozače teretnih vozila, autobusa, vozila sa prikolicom i motocikala na opasnost od jakih bočnih udara.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni na prelazu Horgoš čekaju sedam sati, a na prelazima Kelebija, Batrovci i Šid pet.
Kurir.rs/Naxi kamere
Reaguj
Komentariši