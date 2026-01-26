Slušaj vest

Noć u Beogradu protekla je relativno mirno kada je reč o intervencijama na javnim mestima, osim uzbuđenja koje je bilo prisutno da ulicama Beograda nakon osvajanja Evropskog prvenstva naših vaterpolista.

Prema rečima dežurne doktorke Milene Popović iz Hitne pomoći bilo je 19 poziva na javnom mestu, 119 intervencija do sada od 19 sati sinoć.

- Što se tiče dalje statistike za noć, bila su tri akutna infarkta miokarda, pacijenti su prevezeni do Instituta za kardiovaskularne bolesti i Dedinje - otkriva dr Popović za RTS.

Najviše su zvali hronični pacijenti, pacijenti koji su imali teškoće sa disanjem i onkološki pacijenti koji su se žalili na bol u grudima.

Prema rečima doktorke Popović, i dalje se nastavlja taj trend mlađih, ali starih pacijenata sa srčanim tegobama.

Sve više mladih sa srčanim problemima

- Sve više mladih osoba ima probleme sa srčanim tegobama. Imali smo jedan primer, poziv je upućen prema 194, majka je zvala za sina, u pitanju je muškarac 36 godina i rekla je: "Ja zovem za sina koji ima 36 godina" i predočila da su u pitanju tegobe vezane za bol u grudima i to je dobro i opisala - objašnjava dr Popović i otkriva šta je majka rekla dežurnoj ekipi Hitne pomoći.

"Moj mlađi sin od 26 godina imao je infarkt"

- Vi verovatno mislite da nije ništa u pitanju s obzirom na njegovu godinu života, ali moj sin koji je mlađi od njega, muškarac je u pitanju, 26 godina je imao infarkt - rekla je Beograđanka.

Mlađi muškarac je prevezen do dežurne sale i ukazana mu je pomoć.