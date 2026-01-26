Slušaj vest

105 godina od smrti vojvode Živojina Mišića 81 godina od smrti Vojvode Petra Bojovića, 104 godine od smrti armijskog đenerala Pavla Jurišića Šturma obeleženo je 20.januara 2026. godine, tradicionalnom državnom ceremonijom odavanja počasti i polaganja venaca na Novom groblju u Beogradu. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Grada Beograda, potomci slavnih vojskovođa i udruženja za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, kao i izalacnici odbrane akreditovani u Srbiji.

Vojvoda Živojin Mišić, Struganik kod Mionice, 7/19. jul 1855 bio je srpski i jugoslovenski vojvoda. Preminuo je 20. januara 1921. godine u Beogradu i sahranjen je na parceli 28, grobnica 42 – II. Kao najznamenitiji vojskovođa Prvog svetskog rata i srpske ratne istorije, od svog naroda smatran je za legendu.

Vojvoda Petar Bojović je preminuo 19. januara 1945. godine u Beogradu i sahranjen je na parceli 6, grobnica 68 – III. U nizu od samo četiri srpska generala koji su dobili čin vojvode, bio je poslednji kome je ova počast dodeljena, a i najmlađi.