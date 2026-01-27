Slušaj vest

Spisak isključenja struje

Zvezdara

09:00 - 13:00 CARA JOVANA CRNOG: 6, DIVČIBARSKA: 8-12,5-9, HEKTOROVIĆEVA: 2-6,

Zemun

10:00 - 17:00 Naselje UGRINOVCI: 6.ISTOČNO-BOSANSKE BRIGADE: 26A,40,48-48,66,27,31Ž,41-43,47,51,55-59,65-65,71-73, MIHAJLA LAZAREVIĆA: 30,38,47-53, NOVA 46: 2-4, ŠESTE ISTOČNO-BOSANSKE 3 DEO: 4,3,9,13, ŠESTE ISTOČNO-BOSANSKE 4 DEO: 10,14,11,

Sopot

09:00 - 16:00 Naselje NEMENIKUĆE: PARTIZANSKI PUT: 88D-88Đ,195A-195C, Naselje ROGAČA: KOSMAJSKA: 2-10,1-9,13-17,21A-27,31,59A,391, KOSMAJSKI VENAC: 2A,6-16A,20-26,30-32,1-3A,13-19,23-29A,33-35B,43A,55A,59B,63, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 33A, PRVOMAJSKA: 54,

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradBEOGRAĐANKA POZVALA HITNU ZBOG STARIJEG SINA (36): Kad je rekla šta je, lekari ostali u šoku! "Moj mlađi (26) već je imao INFARKT"
hitna pomoć noć
BeogradNa Novom groblju obeležene godišnjice smrti vojvode Petra Bojovića, vojvode Živojina Mišića i armijskog generala Pavla Jurišića Šturma
IMG_5905 copy.jpg
BeogradOVAKO ĆE IZGLEDATI ŠPANSKA PIJACA U BEOGRADU NA VODI: Prošetate, obavite, kupite i sednete na ručak pod staklenim krovom s pogledom na grad (FOTO)
španska pijaca Beograd na vodi
BeogradOPŠTINA KOJA SPAJA TRADICIJU I MODERAN BEOGRAD! Dobila je ime po Astronomskoj opservatoriji sa zvezdarnicom, a poznata je po dinamičnom razvoju (FOTO)
shutterstock_2184431573.jpg