Sekretarijat za poljoprivredu Gradske uprave Grada Beograda i ove godine učestvuje na Međunarodnom sajmu voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva „Agro Belgrade 2026”, koji će se održati0 od 29. do 31. januara na Beogradskom sajmu.

Na izložbenom štandu Grada Beograda, poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Beograda izlagaće svoje proizvode (rakiju, vino, voće, sireve i suhomesnate proizvode, med i prozvode od meda, džemove, zimnicu, sokove i drugo) i na taj način predstaviti svoju proizvodnju na tržištu.

Zajednički nastup Sekretarijata za poljoprivredu i poljoprivrednih proizvođača sa teritorije grada Beograda ima za cilj da promoviše i unapredi poljoprivrednu proizvodnju grada Beograda.

Upućen je i poziv svim građanima da posete Međunarodni sajam voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva „Agro Belgrade 2026” i štand Grada Beograda svakog dana od 10 do 17 časova, saopšteno je iz Sekretarijata za poljoprivredu.

Link za više informacija o sajmu: https://agrobelgrade.com/

Kurir.rs/Beograd.rs

