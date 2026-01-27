Slušaj vest

Miroslav Mijailović više od 20 godina bavi se plasteničkom proizvodnjom a ovih dana u njegovom domaćinstvu u Stublinama kod Obrenovca, u toku su pripreme za prolećnu setvu.

Temperatura je iznad nule, tako da zemlja može da se obrađuje i prihranjuje. Miroslav objašnjava da to može kad je reč o plastenicima u kojima je on već izriljao i čeka da neke delove još i isfrezira.

- Može u plasteniku, a napolju je još kaljavo za riljanje...

Screenshot 2026-01-26 141601.png
Foto: RTV Mag printscreen

Za setvu se ozbiljno priprema jer kaže da mu plastenici, kojima se bavi već više od 20 godina, donose zaradu i da su isplativi.

- Imamo vajdu od toga, vidim da više uspeva u plasteniku i pre sazri nego napolju, veli iskusno Miroslav.

Ovih dana planira i da sprema rasad za papriku i paradajz. Inače, ima tri plastenika, a od povrća proizvode paradajz, papriku, luk, krompir, grašak... 

- Smrdibube nam prave velike probleme, dodaje Miroslav koji će već narednog meseca imati još više posla sa rasadom.

Kurir.rs/RTV Mag

