Slušaj vest

Miroslav Mijailović više od 20 godina bavi se plasteničkom proizvodnjom a ovih dana u njegovom domaćinstvu u Stublinama kod Obrenovca, u toku su pripreme za prolećnu setvu.

Temperatura je iznad nule, tako da zemlja može da se obrađuje i prihranjuje. Miroslav objašnjava da to može kad je reč o plastenicima u kojima je on već izriljao i čeka da neke delove još i isfrezira.

- Može u plasteniku, a napolju je još kaljavo za riljanje...

Foto: RTV Mag printscreen

Za setvu se ozbiljno priprema jer kaže da mu plastenici, kojima se bavi već više od 20 godina, donose zaradu i da su isplativi.

- Imamo vajdu od toga, vidim da više uspeva u plasteniku i pre sazri nego napolju, veli iskusno Miroslav.

Ovih dana planira i da sprema rasad za papriku i paradajz. Inače, ima tri plastenika, a od povrća proizvode paradajz, papriku, luk, krompir, grašak...