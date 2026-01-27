Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Valjevo, Crveni krst 9-15 časova
  • Koceljeva, Crveni krst 9-15 časova
  • Novi Pazar, Dom omladine 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradNa Novom groblju obeležene godišnjice smrti vojvode Petra Bojovića, vojvode Živojina Mišića i armijskog generala Pavla Jurišića Šturma
IMG_5905 copy.jpg
BeogradBEOGRAĐANKA POZVALA HITNU ZBOG STARIJEG SINA (36): Kad je rekla šta je, lekari ostali u šoku! "Moj mlađi (26) već je imao INFARKT"
hitna pomoć noć
BeogradBRANKOV PUN, DUGA KOLONA I NA GAZELI KA GRADU: Gužve i na Autokomandi, ali zastoja nema, sve teče! GSP ide normalno (FOTO)
jutarnji špic (1).jpg
BeogradOVAKO ĆE IZGLEDATI ŠPANSKA PIJACA U BEOGRADU NA VODI: Prošetate, obavite, kupite i sednete na ručak pod staklenim krovom s pogledom na grad (FOTO)
španska pijaca Beograd na vodi