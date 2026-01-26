Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković je osudio danas napade na spomenike u Beogradu tokom proteklog vikenda, saopštilo je Ministarstvo kulture.

- Ono čemu svedočimo u protekla 24 časa nije spontani incident, već sraman i svestan čin političkog ekstremizma, tj. kulturocid. Skrnavljenje spomenika u Beogradu, uz ispisivanje ustaških simbola, predstavlja direktan napad na državu Srbiju, njenu istoriju i antifašističko nasleđe - naveo je Selaković, kako se prenosi u saopštenju Ministarstva kulture i dodao:

- Posebno je uznemirujuće što su u ovim delima učestvovale studentkinje blokaderke, aktivne u NVO strukturama koje se mesecima predstavljaju kao borci za demokratiju i ljudska prava. Danas je, međutim, jasno da iza te retorike stoje vandalizam i flert sa najmračnijim ideologijama 20. veka.

Prema njegovim rečima, "onaj ko crta ustaške simbole po spomenicima srpskim piscima, herojima i istorijskim ličnostima, ne protestuje — on vređa žrtve, relativizuje zločine i svesno širi mržnju".

Selaković je poručio da "ni studentski status, ni NVO bedž, ni reč ‘blokaderstvo’ ne daju imunitet za krivična dela".

- Očekujem hitnu reakciju nadležnih organa i jasnu poruku da u Srbiji neće biti tolerisano skrnavljenje spomenika i promocija ustaške ideologije, ma ko da stoji iza toga. Srbija nije i neće biti poligon za isprobavanje ekstremističkih simbola pod plaštom aktivizma - ocenio je ministar.

Selaković je naglasio da "antifašizam nije stvar izbora niti dnevne politike — on je temelj države Srbije".

- Ovakvo delovanje predstavlja brutalan napad na taj temelj, kao i na srpsku kulturu pamćenja, jer spomenici nisu ništa drugo do ovekovečeno kolektivno sećanje naroda. Ko gazi antifašizam i skrnavi spomenike, svesno napada kulturu pamćenja i staje na stranu sramote - poručio je Selaković, prenosi Telegraf pisanja Tanjuga.